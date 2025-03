Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verteuert sich am Mittag

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 60,16 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 60,16 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 60,70 EUR an. Bei 60,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 417.162 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 22,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 50,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,64 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,82 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 66,80 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 20.02.2025 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 2,99 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 38,45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 40,26 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen. Am 24.04.2026 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,79 EUR je Aktie belaufen.

