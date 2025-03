Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verliert am Donnerstagmittag

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 58,66 EUR.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 58,66 EUR. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 58,25 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,99 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 922.577 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,03 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.11.2024 bei 50,75 EUR. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 15,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,82 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 66,80 EUR.

Am 20.02.2025 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,57 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,99 EUR je Aktie erzielt worden. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 24.04.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,77 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

