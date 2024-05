Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 66,55 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 66,55 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 66,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 66,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.417.318 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.04.2024 bei 77,45 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,38 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,97 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 94,22 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,69 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,38 Prozent auf 35,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 37,52 Mrd. EUR gelegen.

Am 26.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 23.07.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 11,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

