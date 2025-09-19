Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Montagnachmittag tiefer

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 50,44 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 50,44 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 49,77 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,65 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.581.832 Stück gehandelt.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 63,17 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 25,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (45,60 EUR). Mit Abgaben von 9,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,62 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 60,41 EUR an.

Am 30.07.2025 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,95 EUR, nach 2,95 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,77 Prozent zurück. Hier wurden 33,15 Mrd. EUR gegenüber 36,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,82 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

