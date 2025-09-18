Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Mittag an Fahrt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 51,68 EUR.
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 51,68 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 52,31 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,54 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 305.061 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 63,17 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 18,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 45,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 11,76 Prozent Luft nach unten.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,65 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 60,41 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.
Am 30.07.2025 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 2,95 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 5,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:41
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten
|DZ BANK
|08.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Warburg Research
|11:41
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten
|DZ BANK
|31.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|18.02.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.2024
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.2021
|Daimler Hold
|HSBC
|18.02.2021
|Daimler Sell
|Warburg Research
