DAX23.608 -0,3%ESt505.455 ±-0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.086 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,90 -0,9%Gold3.656 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Intel 855681 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 Continental 543900 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y thyssenkrupp 750000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon mit Rückkaufprogramm -- D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung weiter beflügelt Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung weiter beflügelt
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Kursentwicklung

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Mittag an Fahrt

19.09.25 12:06 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Mittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 51,68 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
51,41 EUR -0,09 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 51,68 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 52,31 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,54 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 305.061 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 63,17 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 18,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 45,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 11,76 Prozent Luft nach unten.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,65 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 60,41 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 30.07.2025 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 2,95 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 5,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Nordex-Aktie gesucht: Auftrag für Anlagen auf Prüfgelände von Mercedes-Benz

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren verloren

So stark sind die Gewinne der Autobauer eingebrochen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
11:41Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OutperformRBC Capital Markets
05.08.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11:41Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
05.08.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HaltenDZ BANK
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
30.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen