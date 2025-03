Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,9 Prozent auf 55,75 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 3,9 Prozent auf 55,75 EUR. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 55,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,80 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 337.530 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 77,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2024). Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 28,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,75 EUR am 13.11.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,80 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,06 EUR.

Am 20.02.2025 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 38,45 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40,26 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 24.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,69 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

