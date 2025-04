Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verliert am Mittwochvormittag

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 53,31 EUR abwärts.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 53,31 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 52,43 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,91 EUR. Bisher wurden via XETRA 275.950 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,79 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 27,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 45,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 16,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,49 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 65,77 EUR an.

Am 20.02.2025 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,86 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 38,45 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 35,87 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 7,98 EUR je Aktie aus.

