Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 61,53 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 61,53 EUR. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 61,41 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,51 EUR. Bisher wurden via XETRA 82.870 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 25,87 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 55,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,99 EUR aus. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 91,65 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,95 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 36,74 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 38,24 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2024 terminiert. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 11,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

