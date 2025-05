Merck Aktie News: Merck am Vormittag in Grün

So bewegt sich Merck

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 123,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,5 Prozent auf 123,70 EUR. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 124,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 123,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.112 Merck-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,00 EUR) erklomm das Papier am 31.08.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,09 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,45 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 12,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,32 EUR. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 179,43 EUR.

Am 06.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent auf 5,42 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,11 EUR je Merck-Aktie.

