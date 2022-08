Merck Aktie News: Merck verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel um 02.08.2022 09:22:00 Uhr um 0,6 Prozent auf 183,90 EUR nach. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 183,60 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 184,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.718 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 231,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.12.2021). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 153,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2022). Mit einem Kursverlust von 20,12 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 214,58 EUR.

Merck gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,41 EUR, nach 2,18 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 5.198,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.631,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 03.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 10,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Juli 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Merck-Aktie angepasst

Merck-Aktie und FMC-Aktie mit unterschiedlichen Vorzeichen nach Kommentar von JPMorgan

Erste Schätzungen: Merck legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA