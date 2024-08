Merck Aktie News: Merck gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Notierung im Blick

Die Aktie von Merck zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 164,05 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 164,05 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 164,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 163,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.819 Merck-Aktien.

Bei 176,25 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,44 Prozent. Am 13.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 22,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,34 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 185,67 EUR je Merck-Aktie aus.

Am 01.08.2024 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,35 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5,30 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 13.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Merck.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,74 EUR je Merck-Aktie belaufen.

