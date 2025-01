Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 143,15 EUR zu.

Um 09:05 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 143,15 EUR nach oben. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 143,75 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 143,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.853 Merck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,00 EUR erreichte der Titel am 30.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (136,10 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 4,92 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 185,57 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Merck am 14.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,86 EUR, nach 1,70 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent auf 5,27 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,17 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Merck wird am 06.03.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 05.03.2026 werfen.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 8,77 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

