Merck Aktie News: Merck tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 150,00 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 150,00 EUR ab. Bei 149,85 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 151,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 84.397 Merck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 176,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,30 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Mit Abgaben von 10,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,34 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 186,00 EUR je Merck-Aktie an.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,83 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,12 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Merck am 01.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Merck die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,72 EUR je Aktie aus.

