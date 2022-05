Merck Aktie News: Merck am Mittag mit positiven Vorzeichen

Um 19.05.2022 12:22:00 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 165,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 165,10 EUR. Bei 162,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 92.824 Aktien.

Am 30.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 231,50 EUR an. Gewinne von 28,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.05.2021 bei 140,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 17,80 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 220,73 EUR.

Merck ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,41 EUR gegenüber 2,18 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 5.198,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.631,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Merck am 04.08.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Merck.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 10,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Merck 2016