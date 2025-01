Merck Aktie News: Merck präsentiert sich am Nachmittag fester

Merck im Blick

Die Aktie von Merck zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 143,60 EUR.

Das Papier von Merck legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 143,60 EUR. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 143,65 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 141,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 40.276 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 177,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.08.2024). Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 23,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 136,10 EUR am 20.12.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 5,22 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,35 EUR je Merck-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 184,00 EUR an.

Merck ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,86 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,70 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,27 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,17 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

