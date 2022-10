Merck Aktie News: Merck gibt am Mittwochvormittag ab

Um 09:22 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 166,85 EUR. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 166,50 EUR. Bei 167,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.521 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 231,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 27,93 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.06.2022 bei 153,10 EUR. Mit einem Kursverlust von 8,98 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 213,50 EUR.

Merck ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,64 EUR gegenüber 2,24 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 5.568,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.870,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2022 veröffentlicht. Am 09.11.2023 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 10,34 EUR im Jahr 2022 aus.

