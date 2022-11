Merck Aktie News: Merck am Vormittag in Rot

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,5 Prozent auf 175,05 EUR. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 174,70 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 175,85 EUR. Bisher wurden heute 11.321 Merck-Aktien gehandelt.

Bei 231,50 EUR markierte der Titel am 30.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 24,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 153,10 EUR am 22.06.2022. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 14,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 213,20 EUR je Merck-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 10.11.2022 vor. Das EPS lag bei 2,12 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 2,24 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.805,70 EUR – ein Plus von 16,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 4.973,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Merck am 02.03.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 07.03.2024.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 10,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie im Minus: Merck will im Bereich Healthcare Produktivität in Forschung und Entwicklung verdoppeln

Merck-Aktie schwächer: US-Kapazitäten für Arzneimittelsicherheits-Prüfung werden erweitert

Merck-Aktie an DAX-Spitze - Bank of America empfiehlt zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA