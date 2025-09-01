Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Dienstagabend freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Merck. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 85,13 USD.
Werte in diesem Artikel
Im New York-Handel gewannen die Merck-Papiere um 20:08 Uhr 1,2 Prozent. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 85,46 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 84,57 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 764.438 Aktien.
Am 07.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,30 USD an. Mit einem Zuwachs von 41,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2025 Kursverluste bis auf 73,32 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 13,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,14 USD.
Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,14 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,20 Prozent zurück. Hier wurden 15,80 Mrd. USD gegenüber 16,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Merck am 30.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Merck rechnen Experten am 29.10.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
