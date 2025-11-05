Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

So bewegt sich Merck

Die Aktie von Merck zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 85,09 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 85,09 USD. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85,35 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,04 USD. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 278.720 Aktien.

Am 10.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 105,06 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,47 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 13,83 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 3,12 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,23 USD aus.

Merck ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 17,28 Mrd. USD gegenüber 16,72 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Merck wird am 03.02.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Merck rechnen Experten am 04.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,95 USD je Aktie belaufen.

