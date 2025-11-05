Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden
Die Aktie von Merck zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 85,09 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 85,09 USD. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85,35 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,04 USD. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 278.720 Aktien.
Am 10.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 105,06 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,47 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 13,83 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2024 3,12 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,23 USD aus.
Merck ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 17,28 Mrd. USD gegenüber 16,72 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Merck wird am 03.02.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Merck rechnen Experten am 04.02.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,95 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Merck-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 3 Jahren verloren
Merck-Aktie kaum bewegt: Gewinnziel nach überraschend starkem Quartal angehoben
Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Merck von vor einem Jahr angefallen
Übrigens: Merck und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu Merck Co.
Analysen zu Merck Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.01.2020
|Merck Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.2019
|Merck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.2019
|Merck Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.01.2019
|Merck Market Perform
|BMO Capital Markets
|25.10.2018
|Merck Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.01.2019
|Merck Market Perform
|BMO Capital Markets
|25.10.2018
|Merck Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.2018
|Merck buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.04.2018
|Merck Overweight
|Barclays Capital
|31.07.2017
|Merck Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.01.2020
|Merck Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.2019
|Merck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.2019
|Merck Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.2018
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.2017
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.02.2013
|Merck verkaufen
|Morgan Stanley
|04.12.2006
|Merck underweight Korrektur
|aktiencheck.de
|21.08.2006
|Merck & Co underperform
|Evern Securities
|17.07.2006
|Merck & Co neues Kursziel
|Evern Securities
|12.06.2006
|Merck & Co underperform
|Evern Securities
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen