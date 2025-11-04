Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck zeigt sich am Abend fester

DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 -2,7%Nas23.364 -2,0%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1483 -0,3%Öl64,43 -0,6%Gold3.937 -1,6%
So bewegt sich Merck

04.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Merck gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 83,65 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
72,70 EUR 1,10 EUR 1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Merck-Papiere um 20:08 Uhr 1,4 Prozent. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 84,95 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 82,60 USD. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 891.530 Aktien.

Am 10.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 105,06 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 25,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,32 USD ab. Mit Abgaben von 12,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,23 USD belaufen.

Merck ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,28 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,72 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,95 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Merck Co.

DatumMeistgelesen
