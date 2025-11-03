DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.835 +0,5%Bitcoin92.485 -3,6%Euro1,1521 -0,1%Öl64,83 -0,4%Gold4.012 +0,2%
Aktienkurs aktuell

03.11.25 20:23 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck büßt am Abend ein

Die Aktie von Merck gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 83,32 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
74,70 EUR 0,50 EUR 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Merck-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 3,1 Prozent im Minus bei 83,32 USD. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 83,17 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 85,69 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 686.795 Merck-Aktien.

Bei 105,06 USD erreichte der Titel am 10.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Am 16.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 73,32 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 13,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,23 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 30.10.2025. Das EPS wurde auf 2,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 17,28 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,72 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

