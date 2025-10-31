Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Freitagabend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Merck gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 86,16 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Merck-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 86,16 USD. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 84,57 USD nach. Bei 85,22 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 832.819 Aktien.
Am 10.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 105,06 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,94 Prozent. Am 16.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,32 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 14,90 Prozent sinken.
Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,23 USD aus.
Merck ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,80 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 16,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Merck.
Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
