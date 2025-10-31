DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.648 +0,3%Bitcoin94.638 +1,2%Euro1,1523 -0,4%Öl65,07 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag im Minus

31.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 84,95 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
74,20 EUR -0,80 EUR -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Merck befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,5 Prozent auf 84,95 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 84,85 USD. Bei 85,22 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 356.754 Merck-Aktien.

Bei einem Wert von 105,06 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2024). 23,67 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,32 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 13,69 Prozent sinken.

Nach 3,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,23 USD je Merck-Aktie.

Am 29.07.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 15,80 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 16,16 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Merck.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,93 USD je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

mehr Analysen