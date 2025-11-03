DAX24.157 +0,8%Est505.681 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -1,9%Nas23.822 +0,4%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1514 -0,2%Öl64,52 -0,9%Gold4.008 +0,2%
Merck im Fokus

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Merck

03.11.25 16:08 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Merck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 84,62 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
74,70 EUR 0,50 EUR 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 84,62 USD ab. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 84,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,69 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 240.625 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 10.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 105,06 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,16 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Mit einem Kursverlust von 13,35 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,23 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Merck am 30.10.2025 vor. Das EPS belief sich auf 2,32 USD gegenüber 1,24 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,28 Mrd. USD im Vergleich zu 16,72 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Merck wird am 03.02.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,95 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie kaum bewegt: Gewinnziel nach überraschend starkem Quartal angehoben

Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Merck von vor einem Jahr angefallen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Analysen zu Merck Co.

DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
23.04.2018Merck buyGoldman Sachs Group Inc.
05.04.2018Merck OverweightBarclays Capital
31.07.2017Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2018Merck HoldJefferies & Company Inc.
24.11.2017Merck HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.02.2013Merck verkaufenMorgan Stanley
04.12.2006Merck underweight Korrekturaktiencheck.de
21.08.2006Merck & Co underperformEvern Securities
17.07.2006Merck & Co neues KurszielEvern Securities
12.06.2006Merck & Co underperformEvern Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen