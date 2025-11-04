DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -0,3%Nas23.524 -1,3%Bitcoin89.340 -3,4%Euro1,1492 -0,3%Öl64,55 -0,5%Gold3.968 -0,8%
Aktienentwicklung

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck reagiert am Dienstagnachmittag positiv

04.11.25 16:08 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 83,82 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
71,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 83,82 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 84,06 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,60 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 378.244 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.12.2024 bei 105,06 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 20,22 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,32 USD ab. Mit einem Kursverlust von 12,53 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,23 USD aus.

Am 30.10.2025 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 17,28 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 16,72 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Merck die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,95 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie kaum bewegt: Gewinnziel nach überraschend starkem Quartal angehoben

Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Merck von vor einem Jahr angefallen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

