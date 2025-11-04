Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck reagiert am Dienstagnachmittag positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 83,82 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 83,82 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 84,06 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,60 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 378.244 Merck-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.12.2024 bei 105,06 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 20,22 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,32 USD ab. Mit einem Kursverlust von 12,53 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,23 USD aus.
Am 30.10.2025 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 17,28 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 16,72 Mrd. USD umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Merck die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,95 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Merck-Aktie
Merck-Aktie kaum bewegt: Gewinnziel nach überraschend starkem Quartal angehoben
Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Merck von vor einem Jahr angefallen
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Übrigens: Merck und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Merck Co.
Analysen zu Merck Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.01.2020
|Merck Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.2019
|Merck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.2019
|Merck Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.01.2019
|Merck Market Perform
|BMO Capital Markets
|25.10.2018
|Merck Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.01.2019
|Merck Market Perform
|BMO Capital Markets
|25.10.2018
|Merck Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.2018
|Merck buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.04.2018
|Merck Overweight
|Barclays Capital
|31.07.2017
|Merck Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.01.2020
|Merck Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.2019
|Merck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.2019
|Merck Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.2018
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.2017
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.02.2013
|Merck verkaufen
|Morgan Stanley
|04.12.2006
|Merck underweight Korrektur
|aktiencheck.de
|21.08.2006
|Merck & Co underperform
|Evern Securities
|17.07.2006
|Merck & Co neues Kursziel
|Evern Securities
|12.06.2006
|Merck & Co underperform
|Evern Securities
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen