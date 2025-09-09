Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Abend mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Merck. Das Papier von Merck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,0 Prozent auf 83,43 USD ab.

Die Merck-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 83,43 USD. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 83,25 USD ab. Den New York-Handel startete das Papier bei 84,64 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 708.119 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei 119,38 USD markierte der Titel am 19.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 43,10 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2025 (73,32 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 12,11 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,12 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,14 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 29.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,76 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,80 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 16,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Merck am 30.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,92 USD je Merck-Aktie.

