Entspannung nach Trumps Zolldrohung: DAX erholt -- Wall Street fester -- HENSOLDT mit neuer Kooperation -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL, AMD im Fokus
Blick auf Aktienkurs

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck gibt am Nachmittag nach

13.10.25 16:08 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 85,79 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
74,20 EUR -1,90 EUR -2,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 85,79 USD. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 85,47 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,70 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 227.150 Merck-Aktien.

Bei 111,58 USD markierte der Titel am 16.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 30,06 Prozent wieder erreichen. Am 16.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,32 USD. Abschläge von 14,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,23 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,76 USD. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 15,80 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,16 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Merck am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Merck rechnen Experten am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,92 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

