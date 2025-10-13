Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck verzeichnet am Abend Verluste

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Merck-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 85,67 USD ab.

Die Merck-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 85,67 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 85,37 USD. Bei 85,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 713.638 Merck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 111,58 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,24 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Mit einem Kursverlust von 14,42 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,23 USD. Im Vorjahr hatte Merck 3,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,76 USD gegenüber 2,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 15,80 Mrd. USD, gegenüber 16,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,20 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Merck am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,92 USD je Merck-Aktie.

