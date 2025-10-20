Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Merck gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 86,20 USD zu.
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 86,20 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 86,47 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,35 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 219.970 Merck-Aktien.
Bei 109,75 USD markierte der Titel am 19.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 27,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,32 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.
Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,23 USD aus.
Merck gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,16 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,80 Mrd. USD.
Merck wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,91 USD je Merck-Aktie.
