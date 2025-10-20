Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck zieht am Montagabend an

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Merck zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 86,82 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 86,82 USD. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 87,00 USD zu. Bei 85,35 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 601.367 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,75 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,42 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,32 USD am 16.05.2025. Mit einem Kursverlust von 15,54 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,23 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 3,12 USD aus.

Am 29.07.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,14 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,80 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 16,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Merck am 30.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,91 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

