Aktienkurs aktuell

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck verteuert sich am Freitagabend

24.10.25 20:23 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck verteuert sich am Freitagabend

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 87,50 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
75,50 EUR 0,40 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 87,50 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 88,05 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,24 USD. Bisher wurden heute 482.599 Merck-Aktien gehandelt.

Am 25.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 106,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 21,83 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,32 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 19,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,23 USD. Im Vorjahr hatte Merck 3,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,76 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 15,80 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 16,16 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Am 29.10.2026 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,91 USD je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

