DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.216 +1,2%Bitcoin94.946 +0,2%Euro1,1624 ±0,0%Öl66,66 +1,1%Gold4.128 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Tesla A1CX3T Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Porsche-Aktie: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein Porsche-Aktie: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
Kursverlauf

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Freitagnachmittag mit Aufschlag

24.10.25 16:08 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 87,61 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
75,60 EUR 0,50 EUR 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Merck-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 87,61 USD. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 87,75 USD an. Bei 87,24 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 181.298 Stück.

Am 25.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 106,60 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 17,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 19,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,23 USD.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,14 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 15,80 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Merck wird am 30.10.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,91 USD je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: Merck öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: Merck und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Merck Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Merck Co.

DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
23.04.2018Merck buyGoldman Sachs Group Inc.
05.04.2018Merck OverweightBarclays Capital
31.07.2017Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2018Merck HoldJefferies & Company Inc.
24.11.2017Merck HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.02.2013Merck verkaufenMorgan Stanley
04.12.2006Merck underweight Korrekturaktiencheck.de
21.08.2006Merck & Co underperformEvern Securities
17.07.2006Merck & Co neues KurszielEvern Securities
12.06.2006Merck & Co underperformEvern Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen