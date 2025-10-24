Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Freitagnachmittag mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 87,61 USD.
Die Merck-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 87,61 USD. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 87,75 USD an. Bei 87,24 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 181.298 Stück.
Am 25.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 106,60 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 17,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 19,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,23 USD.
Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,14 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 15,80 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Merck wird am 30.10.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,91 USD je Merck-Aktie.
Redaktion finanzen.net
