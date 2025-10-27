Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 87,37 USD.

Die Merck-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 87,37 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 87,07 USD. Bei 87,76 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 305.348 Stück gehandelt.

Bei 105,85 USD erreichte der Titel am 26.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,32 USD am 16.05.2025. Mit Abgaben von 16,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 3,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,23 USD je Merck-Aktie.

Am 29.07.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,14 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,80 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,91 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

