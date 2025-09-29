DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,42 -3,1%Dow46.286 -0,1%Nas22.578 -0,1%Bitcoin96.632 -0,9%Euro1,1741 +0,1%Öl67,06 -0,9%Gold3.846 +0,3%
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Dienstagabend mit Kursfeuerwerk

30.09.25 20:25 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Dienstagabend mit Kursfeuerwerk

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 5,4 Prozent.

Um 20:08 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 5,4 Prozent auf 82,86 USD. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 82,89 USD zu. Mit einem Wert von 78,47 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.076.140 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 114,79 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 27,82 Prozent niedriger. Am 16.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,32 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 13,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,22 USD aus.

Am 29.07.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 1,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,14 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,80 Mrd. USD im Vergleich zu 16,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Merck am 30.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

