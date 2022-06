Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) zieht am Mittwochnachmittag an

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 01.06.2022 16:22:00 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 184,82 EUR. Bei 186,00 EUR markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 181,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.212 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 14.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 324,80 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei 164,24 EUR fiel das Papier am 27.04.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,53 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 284,63 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Am 27.04.2022 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,72 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 27.908,00 USD gegenüber 26.171,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 27.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,00 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Deutschland-Chefin von Microsoft: Metaverse wird wichtige Rolle in Industrie spielen

finanzen.net auf Instagram: Interessante Beiträge zu Börse, Finanzen & Co. verfolgen

Meta Platforms-Aktie mit Gewinnen: Facebook-Konzern kündigt bessere Datenschutz-Informationen an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: Meta