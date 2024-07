Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) büßt am Montagnachmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 496,01 USD.

Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 496,01 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 494,57 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 504,95 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 618.771 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 531,44 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 7,14 Prozent wieder erreichen. Bei 274,39 USD fiel das Papier am 19.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 44,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,84 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 515,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,86 USD gegenüber 2,21 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,65 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36,46 Mrd. USD ausgewiesen.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 20,21 USD im Jahr 2024 aus.

