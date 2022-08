Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Montagmittag fester

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 01.08.2022 12:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 154,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 155,84 EUR. Bei 155,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.567 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei 324,80 EUR erreichte der Titel am 14.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 52,52 Prozent wieder erreichen. Bei 145,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,80 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 243,22 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,30 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.822,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.077,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2022 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 10,12 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

