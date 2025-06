Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 651,89 USD nach oben.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 651,89 USD zu. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 660,57 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 644,93 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 518.272 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 740,87 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 26.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 442,70 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,73 USD, nach 2,00 USD im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 721,67 USD aus.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,59 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,86 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 42,31 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,46 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 23.07.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 25,56 USD je Aktie belaufen.

