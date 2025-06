Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag verlustreich

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 668,82 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 668,82 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 665,03 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 671,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 577.160 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (740,87 USD) erklomm das Papier am 15.02.2025. Gewinne von 10,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 442,70 USD am 26.07.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 33,81 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,73 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 721,67 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Am 30.04.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,86 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 42,31 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 36,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 23.07.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 25,56 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Alphabet-Aktie tiefer: Digitalabgabe steht im Raum

KI-Startup-Boom: NVIDIA befeuert Milliardenwelle - doch Experten warnen vor "Zombiecorns"

So war die Commerzbank im ersten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert