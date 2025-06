Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 679,20 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 681,00 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 669,32 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 432.293 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (740,87 USD) erklomm das Papier am 15.02.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 9,08 Prozent Luft nach oben. Am 26.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 442,70 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 34,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,73 USD, nach 2,00 USD im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 731,67 USD.

Am 30.04.2025 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,59 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,86 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 42,31 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 36,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.07.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 25,56 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

