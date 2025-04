Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag massiv unter Druck

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 7,1 Prozent auf 542,68 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 7,1 Prozent auf 542,68 USD. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 536,60 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 545,06 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.836.243 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 740,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.04.2024 bei 414,50 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 23,62 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,73 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 722,29 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.01.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,24 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,46 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 48,39 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.04.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 29.04.2026.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 25,15 USD je Aktie.

