Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 522,93 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 522,93 USD zu. Bei 525,41 USD erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 520,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 471.276 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (544,20 USD) erklomm das Papier am 23.08.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,07 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 279,49 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 87,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 574,29 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.07.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,03 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39,07 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 32,00 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 23.10.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,26 USD je Aktie.

