Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Um 04:22 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 141,66 EUR ab. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 137,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 138,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.466 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei 314,25 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 54,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 137,64 EUR am 03.10.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 242,11 USD.

Am 27.07.2022 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,30 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 28.822,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29.077,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 02.11.2022 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 9,89 USD im Jahr 2022 aus.

