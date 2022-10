Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) fällt am Montagvormittag

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 138,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 138,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 138,84 EUR. Bisher wurden heute 574 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Bei 314,25 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 55,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 28.09.2022 auf bis zu 138,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 0,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 242,11 USD an.

Am 27.07.2022 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.822,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.077,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 02.11.2022 vorlegen.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 9,89 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

