Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 693,01 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 693,01 USD. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 691,72 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 702,24 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 675.692 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (710,76 USD) erklomm das Papier am 31.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 414,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 40,19 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2024 mit 2,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,75 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 718,00 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 29.01.2025 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,46 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 48,39 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 40,11 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 23.04.2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 25,17 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

