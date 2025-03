Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,7 Prozent auf 637,10 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 15:46 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 637,10 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 632,76 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 644,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 792.156 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 740,87 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 14,01 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 414,50 USD. Dieser Wert wurde am 26.04.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 34,94 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,74 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 734,43 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 29.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 8,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,46 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,63 Prozent auf 48,39 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 23.04.2025 gerechnet.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 25,21 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

