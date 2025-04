Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 514,32 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 514,32 USD. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 502,46 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 506,36 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.942.337 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 740,87 USD. Dieser Kurs wurde am 15.02.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 26.04.2024 auf bis zu 414,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 24,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,73 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 722,29 USD.

Am 29.01.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,24 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 5,46 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 48,39 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 40,11 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.04.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 29.04.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 25,15 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

