Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 141,92 EUR zu. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 143,28 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 142,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.271 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (314,25 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2021. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 54,84 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2022 (137,64 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 242,11 USD angegeben.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,46 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 3,30 USD je Aktie eingefahren. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28.822,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.077,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2022 vorlegen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Meta Platforms (ex Facebook) möglicherweise am 01.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,89 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

