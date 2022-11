Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 89,90 EUR ab. Bei 89,86 EUR markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 91,61 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52.457 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 314,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 71,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 89,86 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 210,00 USD.

Am 26.10.2022 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,22 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,47 Prozent auf 27.714,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29.010,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 9,14 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Apple stellt neue App Store-Richtlinien vor - zum Missfallen der Facebook-Mutter Meta

Hot Stocks heute: Trade der Woche: Short in Vorbereitung - Meta jetzt kaufen?

Musk fängt mit Umbau von Twitter an: Eigenes Inhaltegremium geplant - Verifizierte Accounts bald kostenpflichtig?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com