Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 521,19 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 15:53 Uhr 2,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 522,24 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 512,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 605.640 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 531,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei 274,39 USD erreichte der Anteilsschein am 19.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 89,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,84 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 515,88 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 36,46 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 20,22 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

